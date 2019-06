Passione cucina, tornano in tv le ricette di Antonino Cannavacciuolo

Una nuova avventura televisiva per Antonino Cannavacciuolo. Lo chef è tornato protagonista con 'I menù di Cannavacciuolo', un nuovo format originale prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia, in onda alle 14.45 su Food Network (canale 33).

Insieme al sous chef di Villa Crespi, Gabriele Tratzi, Antonino Cannavacciuolo illustra al pubblico, nel corso delle puntate, sei menu (uno a puntata) da cinque portate ciascuno. Ogni menu avrà un fil rouge e chef Cannavacciuolo presenta le ricette, tutte replicabili a casa, sia per difficoltà sia per gli ingredienti utilizzati.

Nel 'Menu Una gita al mare' protagoniste cinque ricette nelle quali l’elemento marino la farà da padrone, nel 'Menu Vintage' tornano molti elementi della cucina del passato rielaborati in chiave moderna e contemporanea, mentre nel 'Menu Sfida tra tartufi' lo chef mette a confronto il tartufo di mare con il tartufo di terra.

E poi, il 'Menu del nonno' dove si utilizzeranno ingredienti antichi in modo creativo, il 'Menu Bizzarro' presenta degli accostamenti davvero insoliti e, infine, il 'Menu della passione' dedicato, come già dice il titolo, alla passione e all’amore.

'I menu di Cannavacciuolo' (6 episodi x 30’) è prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia.

