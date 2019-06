Mark Caltagirone esiste, Barbara D'Urso lo intervista: in tv il mancato marito di Pamela Prati

Mark Caltagirone ospite di Live-Non è la D'Urso. Il protagonista di quello che ormai viene riconosciuto come il Prati gate, stasera, sarà intervistato da Barbara D'Urso.

Una anticipazione che sta già facendo il giro del web. L'imprenditore dunque esiste e parlerà davanti alle telecamere. Dopo le varie ammissioni di Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e la stessa Pamela Prati sul fatto che tutta questa storia altro non è che una montatura, ora sembra esista per davvero una persona che dice di essere Mark Caltagirone.

Apparso finora solamente di spalle, stasera il suo volto sarà svelato a tutto il pubblico d'Italia. Che si tratti di una svolta, o di uno scherzo?

Nei suoi tanti racconti, Pamela Prati - che avrebbe dovuto sposare Caltagirone lo scorso 8 maggio - ha sempre parlato di un imprenditore romano impegnato nel settore delle costruzioni e spesso all’estero per lavoro.

La Prati poi ha anche affermato di essere stata ingannata da questa persona, conosciuta solo via Instagram, tanto da affermare poi che Mark Caltagirone in realtà non esiste.

Parallelamente, secondo Dagospia, sembra che il personaggio di Mark Caltagirone sia stato inventato da Pamela Prati insieme alle sue ormai ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Le due agenti avrebbero organizzato delle finte nozze alla Prati. La fine di questa montatura sarebbe dovuta andare in scena il giorno del matrimonio di Pamela Prati. Secondo copione, la showgirl infatti - che avrebbe dovuto conoscere Caltagirone il giorno delle nozze - in realtà doveva essere abbandonata sull'altare.

Un piano per attirare l'attenzione solo su Pamela Prati, in quanto sposa ferita, riuscendo così a distogliere l'attenzione dei fan dall'identità vera o presunta di Caltagirone.

Ad ogni modo, a poche ore dal programma della D'Urso, Mark Caltagirone in realtà esiste e sarà protagonista stasera in tv di un'intervista che promette di tenere incollati allo schermo molti italiani.

