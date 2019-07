WhatsApp down, la chat non funziona: problemi con foto e video, anche su Instagram e Facebook

Problemi di funzionamento su Whatsapp e su Facebbok. In particolare, sono le foto e i contenuti multemediali (video e audio) a non poter essere scaricate su smartphone. Mentre su Facebook ci sono problemi con le anteprime delle foto sui post. Non funziona neanche Instagram funziona principalmente con foto e video.

In pochi minuti gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown sono diventati trend topic su Twitter. E non mancano ovviamente i teewt ironici sul malfunzionamento e sulle ansie che creano negli utenti.

© Riproduzione riservata