Nasce il primo gelato al gusto di mare

Debutta con l’estate 2019 il primo gelato al gusto di mare dal nome «A-mare». A idearlo e crearlo è Roberto Leoni, gelatiere cesenate e titolare delle gelaterie Leoni di Cesena.

La leccornia è stata preparata e realizzata in collaborazione con Legambiente, Struttura Daphne di Arpae Emilia

Romagna e Centro di Ricerche Marine di Cesenatico. Al centro del progetto gourmet la salvaguardia e la tutela del mare con la finalità di sensibilizzare e tenere vive tematiche importanti contro l’inquinamento di spiagge e fondali marini oltre a deliziare per la sua qualità gastronomica appassionati e golosi.

Il sapore originario del gusto del gelato - spiega una nota - è stato rafforzato dall’infusione delle erbe lambite dalle acque dei fiumi romagnoli prima di sfociare in mare (cicoria selvatica, dente di leone, ortica e fiori di malva che ne

conferiscono il colore naturale).

La sensazione data dal crumble preparato con farina di mais Ottofile (coltivato fino al dopoguerra in Romagna) ricorda nel colore e consistenza la sabbia della spiaggia. Il gelato - dicono gli esperti - è gradevole sul classico cono gelato in abbinamento a gusti marcati quali cioccolato fondente o pistacchio ed è ancora più scenografico servito in accompagnamento a piatti di pesce o come dessert finale.

© Riproduzione riservata