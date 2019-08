Anna Mazzamauro: "Paolo Villaggio era uno snob, in 20 anni mai pranzato insieme"

Famosa coppia sul grande schermo per oltre 20 anni, Anna Mazzamauro ha vuotato il sacco, svelando retroscena inediti su Paolo Villaggio.

L'attrice non ha usato mezzi termini, definendo il collega "uno snob".

Lei la signorina Silvani, lui Fantozzi, sulla scena hanno sempre dato vita a finti flirt e battute. Un'intesa che a quanto pare svaniva una volta spenti i riflettori del set.

“Quando gli chiesi perché non eravamo diventati amici, - ha confidato la Mazzamauro - mi rispose ‘Perché io sono amico soltanto degli attori ricchi e famosi’ e mi ha gelato”.

L'attrice ha rilasciato queste dichiarazione durante la puntata di Io&te. Dopo aver elogiato Villaggio, la Mazzamauro si è poi tolta qualche sassolino dalla scarpa. "Era uno snob. Una mattina venne nella mia roulotte per ripassare la parte con me. Fu allora che gli chiesi ‘Senti, a parte questo copione che stiamo studiando, ma perché io e te, che andiamo così d’accordo in scena e visto che in fondo io devo a te l’eternità futura come personaggio della signorina Silvani, non siamo diventati amici?’. Lui mi ha risposto ‘Perché io sono amico soltanto degli attori ricchi e famosi’".

La Mazzamauro ha poi rincarato la dose, dicendo: "In 20 anni, non abbiamo mai pranzato insieme".

