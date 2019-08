Superenalotto, centrato a Lodi il 6 da 209 milioni. Un 5 a Sellia Marina

Un "6" da oltre 209 milioni di euro, per l'esattezza 209.160.441,54. Una cifra record che premia la giocata fatta a Lodi "presso il punto vendita Bar Marino situato in Via Cavour 46, tramite QUICK PICK".

Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto: 7-32-41-59-75-76. Numero jolly: 21. Numero Superstar: 11. Un "6" da 209.160.441,54 euro, nessun "5+1". Il jackpot per il "6" riparte da 50.000.000,00 euro.

Il 6 è stato centrato con una giocata da 2 euro. Il 6 dei record da 209 milioni di euro centrato questa sera a Lodi è stato realizzato tramite Quick Pick, il sistema che crea casualmente una schedina di gioco dal terminale senza che sia il giocatore a compilarla fisicamente.

Nell’estrazione odierna sono stati realizzati anche cinque 5 da 63.109,30 euro. Tre di questi con un sistema, uno a Sellia Marina - in provincia di Catanzaro - e l’ultimo a Monterotondo, alle porte di Roma.

