Instagram contro le bufale, gli utenti potranno segnalare le "informazioni false"

Instagram è in campo contro la disinformazione. Il social delle immagini da oggi dà modo agli utenti - per ora solo negli Stati Uniti - di segnalare i post che ritengono falsi. Come riferisce il sito tecnologico Engadget, la novità ha una duplice funzione. Le segnalazioni serviranno a Instagram per capire meglio la disinformazione sulla piattaforma, e per allenare gli algoritmi di intelligenza artificiale a individuare le bufale con maggiore accuratezza.

Nell’immediato, inoltre, Instagram userà le segnalazioni degli utenti per decidere se determinati contenuti devono essere vagliati dai fact-checker. Nel caso in cui siano ritenuti falsi, i post non saranno eliminati, ma perderanno visibilità tra le ricerche e nella sezione «Esplora».

Per segnalare un contenuto, gli utenti possono cliccare il tasto menu - cioè i tre puntini che compaiono in alto a destra nei post - e selezionare le voci «Segnala» e poi «Non è appropriato». Nel menu che si apre, si troverà quindi la voce «informazione falsa».

© Riproduzione riservata