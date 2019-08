Nadia Toffa, a pochi giorni dalla scomparsa muore anche l'anziana nonna

È morta la nonna di Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene scomparsa lo scorso 13 agosto: l'anziana donna non avrebbe retto al dolore della perdita della nipote.

Maria Cocchi, questo il nome della donna, era considerata la donna più anziana del paese di Cerveno, in provincia di Brescia, con i suoi 97 anni. I suoi funerali si sono celebrati in gran segreto martedì 20 agosto presso la Parrocchia di San Martino Vescovo in Cerveno.

Maria Cocchi era conosciuta da tutti a Cerveno non solo per essere la nonna della celebre conduttricee, ma anche perché era considerata la decana del villaggio.

