A caccia del miglior pasticciere, riparte in tv Bake Off Italia

Bake Off Italia, il cooking show targato BBC prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia, nato per incoronare il miglior pasticciere amatoriale d’Italia, è arrivato alla settima stagione.

Da stasera su Real Time (canale 31) si riaccenderanno i forni della cucina guidata da Benedetta Parodi e dalla giuria formata da Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam. Oltre alla nuova location - la suggestiva Villa Borromeo d’Adda di Arcore - per questa stagione ci sarà un’ulteriore novità: Benedetta Parodi e i giudici porteranno il mondo di Bake Off e della pasticceria in una nuova dimensione, quella delle più amate star di Youtube Italia.

Per promuovere la nuova edizione del cooking show di Discovery, infatti, Benedetta e la sua squadra saranno ospiti sui canali di Favij, LaSabri, Surry e Jack Nobile, creator della prima digital company italiana Web Stars Channel. L’obiettivo? Coinvolgere i milioni di fan delle quattro celebrità del web,

facendo scoprire le meraviglie della pasticceria anche ai più giovani. Il primo a essersi cimentato in questa particolare sfida è stato Damiano Carrara, il 'principe azzurro' del regno dei dolci: il giudice della trasmissione è stato ospite di Salvatore Cinquegrana, meglio conosciuto come Surry, creator da più di 3.5 milioni di fan e grande esperto di tecnologia e soprattutto videogiochi. E, per unire i videogames alle torte, i due hanno portato su Youtube una particolare ricetta, una Bavarese a tema Minecraft, uno dei giochi più popolari tra i teenager.

Ma non è finita qui: Damiano Carrara e le sue presine da forno porteranno la magia della pasticceria anche sul canale di Jack Nobile, il mago di Web Stars Channel famoso per i suoi giochi di prestigio.

Poco dopo l’inizio della nuova stagione di Bake Off Italia, invece, toccherà alla padrona di casa Benedetta Parodi vestire i panni della youtuber per un giorno: la presentatrice si troverà alle prese con la più grande star italiana del web, Favij, e con i suoi quasi 5.5 milioni di iscritti. A chiudere l’avventura del cast di Bake Off su Youtube sarà Clelia d’Onofrio: giudice fin dalla prima edizione, la «Signora dei dolci» e i suoi biscotti faranno visita a LaSabri, la regina di Youtube con oltre 4 milioni di fan sui propri social.

