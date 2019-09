"Miss Italia non lo vince la più bella", scontro in tv fra Bianchetti e Balivo

Scontro in tv durante la finale di Miss Italia fra Lorena Bianchetti e Caterina Balivo. Il concorso di Miss Italia lo vince la più bella o chi ha altro da offrire? Conta solo l'aspetto estetico? Lorena Bianchetti ha dichiarato che "a Miss Italia non vince la più bella perchè non conta solo la bellezza".

Una dichiarazione che non ha visto d'accordo Caterina Balivo, che in passato ha partecipato al concorso: "Basta con questa ipocrisia - ha sbottato -. Miss Italia lo vince la più bella. Quando fui io a partecipare a Miss Italia, vinse una ragazza che all’epoca era più bella di me. Il portamento e l’eleganza arrivano dopo".

La finale di ieri ha visto trionfare Carolina Stramare, 20 anni di Vigevano in provincia di Pavia.

Seconda classificata Serena Petralia, con il numero 20, terza la veneta di origini cingalesi Sevmi Fernando, in gara con il numero 62.

