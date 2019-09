La Hunziker fantastica sulle nozze della figlia Aurora: "Piango solo a pensarlo"

Michelle Hunziker fantastica sulle possibili nozze tra la figlia, Aurora Ramazzotti, e il fidanzato Goffredo Cerza.

E lo fa attraverso un lungo post sui social, in cui elogia il loro amore.

"Ormai stanno insieme da più di due anni - ha scritto la showgirl -. Noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli... un po’ per scaramanzia, un po’ perché ci si affeziona di “bestia” e poi ti combinano i disastri lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco".

Ha poi aggiunto: "D’altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte. Comunque ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme... e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: “Ma mamma piantalaaaaaaaaa... non lo pensare neanche! C’è tempo!”. Io piango solo a pensarlo invece".

La presentatrice svizzera ha dunque voluto omaggiare i due ragazzi, complimentandosi anche con i genitori di Goffredo per l'impeccabile educazione data al figlio.

Ed è stata proprio la mamma di Goffredo, Francesca, a rispondere a Michelle con un ulteriore post: "Le tue parole non possono che darmi gioia perché quando li guardo insieme provo le stesse emozioni e faccio le tue medesime considerazioni. Ma anche noi sappiamo bene che ragazza speciale sia Auri che adoriamo - ha scritto Francesca - e quanto siano stati fortunati entrambi a trovarsi e poi scegliersi. Belli poi, sono belli".

