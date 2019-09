Tommaso Paradiso annuncia: i Thegiornalisti si sono sciolti

I Thegiornalisti si sono sciolti. La famosa band italiana sembra non avrà futuro. Lo da affermato lo stesso leader della band, Tommaso Paradiso attraverso Instagram.

"Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso".

"È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo - continua Paradiso - Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne". "È inutile che vi stia a raccontare le domande le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione. I problemi ce li teniamo per noi".

