Nadia Toffa, a Taranto un murale in suo ricordo

Spunta un grande murale dedicato a Nadia Toffa tra i palazzi del rione Salinella di Taranto.

L'immagine ritrae sorridente e vestita da "Iena" l'inviata e conduttrice del programma di Italia 1 scomparsa il 13 agosto scorso dopo aver combattuto una lunga battaglia contro un tumore. Sulla pagina Facebook de "Le Iene" sono state pubblicate tre foto che ritraggono l'artista al lavoro per realizzare il dipinto sulla parete di un palazzo di via Lago di Monticchio, accompagnate dalla frase "Grazie Taranto".

Intanto, sono state raccolte decine di migliaia di firme dalla petizione online, attiva sulla piattaforma Change.Org, per intitolare il reparto oncoematologico pediatrico dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto a Nadia Toffa, a cui il 14 gennaio scorso era stata assegnata la cittadinanza onoraria di Taranto. Un riconoscimento "per le sue battaglie - è detto nella motivazione - in difesa della salute dei tarantini, e dei bambini in particolare modo, salute costantemente minacciata dall'inquinamento del polo siderurgico".

Nadia Toffa era stata testimonial della campagna di vendita solidale delle magliette con la scritta 'Ie jesche pacce pe te' (io esco pazzo per te) ideata dagli amici del Mini Bar del rione Tamburi, il più esposto alle emissioni dello stabilimento siderurgico, attraverso la quale era stata raccolta la somma di oltre 500mila euro, somme servita anche per l'assunzione di una pediatra nel reparto oncoematologico.

