Cambiamento storico per Instagram, nascosti i like delle pagine

Spariscono i "Mi piace" su Instagram, una novità importante per il social con sede a Menlo Park, nella San Francisco Bay Area della California. Cambiamenti non di poco conto per influencer, social media manager e personaggi del mondo dello spettacolo.

Il test è stato già avviato per alcuni profili qualche mese fa e prevede l'eliminazione del numero visibile dei like dal social. A vederli saranno soltanto coloro che pubblicano il post. Una novità che Instagram aveva già annunciato mesi fa e che rappresenta una vera e propria scelta strategica.

In tanti fino ad oggi avevano utilizzato il social gonfiando spesso i numeri di like per dimostrare la loro fama come influencer. Questa scelta, almeno nelle previsioni di Instagram, porterà gli utenti a concentrarsi di più sulla qualità dei contenuti anziché vivere nell'ossessione del consenso.

Al momento l'unica possibilità per scoprire i like dei nostri amici è accedere al social dal pc oppure inviare a un amico il link di un singolo post tramite Whatsapp.

