Vip e sconosciuti visualizzano le tue storie su Instagram? È solo un "bot"

Perchè i vip visualizzano le tue storie Instagram? Se lo saranno chiesti in tanti nelle ultime ore, controllando le visualizzazioni delle stories. Un fenomeno per tanti inspiegabile: ma tranquilli, non siete diventati vip, si tratta solo di un bot a pagamento.

Cos'è un bot e come funziona

Il bot è un abbreviazione di robot e in informatica è un programma che accede alla rete in automatico, tramite canali utilizzati dagli utenti umani. Dunque un bot è in grado di inviare messaggi, muoversi all'interno di un videogame, mettere like su Instagram e in questo caso visualizzare le storie di un vasto numero di utenti sul social. Come si fa? Basta accedere in uno dei siti che si occupano della vendita di pacchetti sui social e delegare ai bot ciò che non potresti fare tu per mancanza di tempo. Si tratta dunque di un semplice generatore di visualizzazioni, molto utilizzato negli ultimi giorni da vip, influencer, ma anche aziende, per aumentare la propria visibilità. Il risultato? Tanti follow-back, ovvero persone che ti seguono.

Come acquistare il bot per la visualizzazione delle storie

Il bot viene settato in base a interessi, aree geografiche, e tanto altro. Per attivarlo basta dunque acquistare un abbonamento mensile e sperare di avere tanti follow o like. Il bot generato farà sì che non siano troppe le storie visualizzate giornalmente, in modo da non farsi "scoprire" da Instagram.

