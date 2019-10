Un italiano a capo dell'Iss, AstroLuca è il nuovo comandante della stazione spaziale

L'astronauta Luca Parmitano è il nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) è il primo italiano e il terzo europeo ad assumere questo ruolo. La cerimonia del passaggio di consegne con il comandante russo Alexei Ovchinin è avvenuta a bordo di una stazione orbitale affollatissima, con ben nove astronauti a bordo. Domani in tre, compreso Ovchinin, rientreranno a Terra e comincerà ufficialmente la Expedition 61.

Con il suono della campana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale si è ufficializzata oggi l’avvenuta consegna del comando della base spaziale orbitante all’astronauta italiano Luca Parmitano. Nel corso di una breve cerimonia consumata in una manciata di minuti, il comandante uscente, il cosmonauta Alexei Ovchinin, ha affidato i prossimi tre mesi di missione in orbita intorno alla Terra a Luca Parmitano. Il passaggio di consegne è avvenuto su una stazione spaziale particolarmente affollata. Sono nove infatti gli uomini e le donne presenti a bordo. Tra loro anche il primo astronauta degli Emirati Arabi, Ali Almansoori. Domani, l’ex comandante Ovchinin e altri due membri dell’equipaggio lasceranno l’Iss per tornare a Terra.

«Oggi spenderò poche parole per raccontare questa giornata - ha detto Luca Parmitano nel corso di un breve discorso - una di queste è senz'altro 'gratitudinè. Non solo nei confronti di tutti voi - ha detto rivolgendosi agli altri membri dell’equipaggio - ma anche nei confronti di tutti quelli che hanno lavorato e mi hanno permesso di raggiungere questo obiettivo». «Sono veramente grato - ha aggiunto - al mio paese, al sistema che mi ha permesso di essere qui: l’istruzione, la scuola, l’Accademia Aeronautica, l’Aeronautica militare e tutte le persone che hanno partecipato alla mia formazione e alle quali oggi va tutto il mio ringraziamento».

Ma Luca Parmitano non sarà soltanto il comandante della Stazione Spaziale Internazionale: l’astronauta avrà anche il comando di una delle passeggiate spaziali che affronterà in novembre. «E' la prima volta che un astronauta non americano riveste il ruolo di leader di un’attività extra-veicolare», ha detto il capo del Gruppo esplorazione dell’Esa, Bernardo Patti, nella diretta in streaming organizzata oggi dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) per la cerimonia con cui AstroLuca ha assunto il comando della Stazione Spaziale.

