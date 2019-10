Mastrota parla in tv dell'ex Natalia Estrada: "Non sono stato un buon marito"

Giorgio Mastrota ha ammesso in tv di non essere stato un buon marito. L'ex moglie in questione è Natalia Estrada. Il "re delle televendite" è stato ospite a Storie Italiane, trasmissione condotta da Eleonora Daniele.

“Sono molto felice, - dice oggi Mastrota - la famiglia è la mia vita. Sono cambiato molto in questi anni, sono molto migliorato".

E ricordando la sua storia con Natalia Estrada ha dunque detto: "Non sono mai stato egoista, però all’inizio della mia carriera come compagno/marito non ero il massimo, non sono stato molto bravo".

I due si sono conosciuti all'apice del loro successo negli anni '90. "Allora eravamo la coppia del momento, presi da questo turbinio - ha precisato - abbiamo bruciato le tappe molto velocemente. È rimasto un frutto meraviglioso che è nostra figlia e che ci ha resi nonni".

Oggi, i rapporti con la Estrada sono buoni. "Ci sentiamo, siamo dei nonnini ormai. Abbiamo avuto una separazione burrascosa ma siamo stati bravi nonostante i problemi a trovare un accordo".

I due si sono sposati nel 1992 a Madrid dopo essersi conosciuti a Telecinco. La coppia, poi, si è separata nel 1998 dopo aver avuto una figlia, Natalia Junior.

© Riproduzione riservata