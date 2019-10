Biagio Antonacci mostra per la prima volta la foto della compagna

Stanno insieme da 14 anni, ma solo adesso Biagio Antonacci svela il volto della sua compagna condividendo una foto su Instagram.

"Discreta anima con pace - ha scritto Antonacci - non ti è mai servito apparire per starmi vicino. Mi permetto questa foto perché il dono si veda splendere".

Lei è Paola Cardinale, e solo adesso si svela ai fan del cantante dopo anni di riservatezza. Tanti i complimenti da parte di fan e colleghi come Laura Pausini, amica del cantautore e protagonista insieme a lui di un tour quest'estate. La cantante ha infatti commentato la foto così: “Innamorata di voi”.

Antonacci ha 55 anni e in passato è stato sposato con Marianna Morandi - figlia di Gianni - da cui ha avuto due figli, Paolo e Giovanni. La Cardinale ha 13 anni meno Biagio, e ha pure una figlia, Benedetta.

I due non pensano al matrimonio: “Ho fatto due figli con una donna con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, - ha spiegato Antonacci - mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico”.

