Cecilia Rodriguez, polemica col papà di Ignazio: "Sono una perfetta donna di casa"

Cecilia Rodriguez non ci sta, e risponde alle continue frecciatine del papà di Ignazio Moser. Accusata di non fare nulla in casa dal padre del suo fidanzato, la sorella di Belen ha chiarito che non è così. "Sono una perfetta donna di casa - ha detto -. Solo che quando vado a Trento dalla famiglia di Ignazio, quello per me è un momento di relax. Lì la mentalità è più inquadrata, diversa dalla mia. Mi piace molto quel posto, ma lo vedo come un luogo per rilassarmi e basta".

La Rodriguez ha anche aggiunto che il possibile astio nei suoi confronti da parte del suocero, è dovuto all'assenza di Cecilia alla vendemmia della tenuta della famiglia Moser. "Lo aiuto in altre cose - ha precisato la Rodriguez -. Ad esempio, vado a prendere le uova delle galline anche se non pulisco".

