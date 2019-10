Gianni Morandi racconta in tv: "Ho perso una figlia"

Intervistato a "Verissimo" da Silvia Toffanin, Gianni Morandi ha raccontato per la prima volta il dramma che l'ha colpito: la morte della figlia Serena, appena nove ore dopo la nascita.

"Era il 1967 - ha detto Morandi - al mio fianco c'era la mia prima moglie, l'attrice Laura Efrikian".

Morandi in quel periodo era all'apice del successo. "Non era un momento bellissimo. Era nata una bambina, la mia prima figlia, che poi morì subito dopo la nascita. Quando morì, - ha continuato il cantante - mi arrivò subito la cartolina per la partenza militare. Visto che non ero più padre, ho dovuto accettare".

Dal matrimonio con la Efrikian sono poi nati altri due figli: Marianna e Marco che l'hanno reso nonno. Il 10 novembre 2004 ha poi sposato Anna Dan. Da questo secondo matrimonio è nato Pietro, diventato musicista come il padre e il fratello maggiore Marco.

