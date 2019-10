Chiara Ferragni per i 30 anni di Fedez: "Sono la moglie più felice"

Fedez compie 30 anni e la moglie Chiara Ferragni gli dedica degli auguri speciali, ovviamente via social. “Buon compleanno alla mia persona, - ha scritto l'influencer - alla mia anima gemella e al mio migliore amico. Sono così orgogliosa di te, della nostra relazione e di tutto ciò che abbiamo costruito in soli tre anni. Grazie per avermi reso la mamma e la moglie più felice. Grazie per aver realizzato i miei sogni. Quando ti guardo posso solo pensare che non avrei potuto avere nessun altro che mi potesse far sentire così”.

Fedez, dal canto suo, ha voluto ringraziare tutti per gli auguri ricevuti con un video su Instagram, girato insieme all'amico Luis Sal. "30 anni e non sentirli. Grazie a tutti per gli auguri", ha scritto il rapper come commento al filmato.

Il rapper taglia dunque il traguardo dei 30 anni, e lo fa in grande stile con un viaggio in Oman, in Medio Oriente. Un regalo fatto da Chiara Ferragni, sua moglie. Insieme a loro anche alcuni amici, tra cui Luis Sal, già con loro in vacanza quest'estate. Meta di partenza per il gruppo è stata la capitale Muscat, sul golfo dell’Oman, circondata da deserto e montagne.

I Ferragnez per il loro soggiorno hanno scelto il Chedi Muscat Hotel.

Fedez è noto per i numerosi scontri sui social network con vari personaggi dello spettacolo e con figure politiche, come Barbara D'Urso, Matteo Salvini, Francesco Facchinetti, Maurizio Gasparri e Costantino della Gherardesca.

Era il 6 maggio del 2017 quando, durante una data del tour di Comunisti col Rolex, il rapper ha dedicato sul palco dell'Arena di Verona un brano alla fidanzata Chiara Ferragni per chiederle subito dopo la mano. I due sono genitori del piccolo Leo, nato il 19 marzo 2018. La coppia si è dunque sposata in Sicilia, il 1º settembre dello stesso anno. La location scelta è stata Noto.

© Riproduzione riservata