Jennifer Aniston sbarca su Instagram ed è già boom di like: oltre 8 milioni

Per inaugurare il suo profilo Instagram, Jennifer Aniston ha scelto una foto insieme agli ex collegi di "Friends". Gli attori appaiono come sono oggi, ad anni di distanza dalla messa in onda della serie televisiva.

La foto ha già fatto registrare un boom di like, più di 8 milioni per oltre 650 mila commenti.

In passato, l'attrice ha dichiarato di non amare i social e dunque di non aver mai aperto nessun profilo, nè su Instagram e nè su Facebook. "Per me, la privacy è fondamentale", aveva detto l'attrice.

Passati 50 anni di età, la Aniston ha deciso di cambiare, sbarcando sui social.

Nella prima foto condivisa su Instagram c'è lei insieme a Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ovvero Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross di “Friends”.

