Temptation Island, Serena Enardu e Pago parlano della rottura: "Tra noi non c'è futuro"

Si sono lasciati al termine di Temptation Island Vip, e oggi Serena Enardu e Pago parlano della loro separazione.

Hanno parlato - in esclusiva al settimanale Chi - dei loro sei anni di relazione. "Mi fa male averlo lasciato - ha detto la Enardu - ma non lo amo più. Ora sono in cura da una psicologa".

La Enardu ha precisato che con Pago non stava bene ormai da due anni. Andare a Temptation Island ha confermato la fine della loro storia. "Ho sempre avuto paura di fargli del male e ho sbagliato. Per tutelare lui abbiamo distrutto tutto", ha spiegato Serena.

Anche Pago ha parlato della rottura: "Dopo il programma ci siamo rivisti - ha detto -. Abbiamo pianto, abbiamo parlato. Ci siamo mandati dei messaggi ma oggi siamo lontani. Tra noi non c'è futuro". Una fine quasi annunciata la loro, anche se Pago ha anche aggiunto: "Mi manca da morire".

Pago nel 2003 aveva sposato la showgirl Miriana Trevisan. I due si erano poi separati nel 2006. Tornati insieme nel 2008, l'anno successivo i due hanno avuto un figlio, Nicola.

Nel 2013 la coppia si è nuovamente separata. Nello stesso anno, Pago ha iniziato la sua relazione con Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne. Ora la separazione.

Nata il 19 luglio 1976, Serena Enardu ha una sorella gemella, Elga. Ha anche un fratello di nome Gianfranco. Ha un figlio di nome Tommaso. Ha partecipato a Uomini e donne, ed è famosa la sua relazione con Giovanni Conversano.

La storia con Pago finisce a Temptation Island quando la Enardu si avvicina al single Alessandro. Tramite questa esperienza, la Enardu ha capito di aver sempre ricevuto poche attenzioni da Pago. Nonostante il cantante abbia provato a farle capire il forte sentimento per lei, la Enardu ha detto di non essere più innamorata di Pago.

