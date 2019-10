La Canessa in tv: "Amo lo shopping, riesco a spendere oltre 14 mila euro in 15 minuti"

Dibattito a Pomeriggio Cinque sullo shopping sfrenato. In trasmissione, condotta da Barbara D'Urso, è intervenuta anche Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello, che ha ammesso: "Riesco a spendere oltre 14 mila euro nel giro di 15 minuti".

A dimostrare quanto detto le telecamere del programma, che hanno seguito la Canessa in una seduta di shopping. Alle prese con borse, scarpe e cappotti, la Canessa è apparsa totalmente incurante dei prezzi esposti, spendendo precisamente 14.492 euro in un solo quarto d'ora.

La Canessa ha dunque spiegato questa sua predisposizione allo shopping senza regole: "Io amo il lusso e il lusso costa - ha cercato di spiegare fra lo stupore generale -. Ho una figlia che erediterà delle cose. Ci sono quelli che comprano i quadri di Picasso e io compro la moda. Per me la moda è arte”.

Del resto, l'ex gieffina proviene da una famiglia fiorentina attiva nel settore tessile. E infatti proprio la D'Urso, riferendosi alla famiglia della Canessa, ha chiesto: “Ma è vero che hai bruciato i soldi?”.

Pronta la replica: "Io brucio i miei soldi. Se lavoro spendo tutto. Non chiedo i soldi a mio padre".

Guendalina è mamma di una bambina, di nome Chloe, avuta da Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e donne. I due si sono conosciuti nel 2007 e il 29 aprile del 2010 si sono sposati in Giamaica. Nel 2012, la coppia si è separata per colpa di Interrante che si innamora di Francesca De Andrè.

