Biscotti vudù per Halloween, la nuova ricetta di Benedetta Parodi fa indignare il web

In vista di Halloween ha pensato bene di realizzare dei biscotti vudù che però non sono piaciuti al popolo del web. Ecco che su Benedetta Parodi si è scatenata una vera e propria bufera di critiche.

Tutto è partito quando la Parodi ha scritto su Instagram: "Se state organizzando una festa per Halloween, i biscottini vudù non possono mancare". Frase accompagnata dalla foto dei biscotti in questione, infilzati con degli stuzzicadenti per ricordare gli spilloni delle bamboline vudù.

Apriti cielo. Molti utenti sul web hanno inondato la Parodi di commenti, puntando il dito contro la conduttrice. Insomma, per molti non era il caso di scherzare su certe tradizioni.

