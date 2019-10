“Borgo dei borghi”, polemiche dopo la vittoria di Bobbio: Palazzolo Acreide chiede chiarimenti alla Rai

«A quanto ammontano i soldi incassati dalla Rai con il televoto del “Borgo dei borghi”? A chi sono stati destinati?».

Il segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, non molla la presa definendo «imbarazzante» il silenzio della Rai sulla polemica scoppiata in seguito alla vittoria di Bobbio, in provincia di Piacenza, alla trasmissione andata in onda su Rai3, contro Palazzolo Acreide, nel Siracusano, comune che si era aggiudicato invece la vittoria al televoto.

La giuria, presieduta dal professore Philippe Daverio, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, ha ribaltato il risultato.

Daverio ha avuto la cittadinanza onoraria di Bobbio, e il sindaco di Palazzolo ha chiesto chiarimenti alla Rai.

