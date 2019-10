"Pronti per un figlio", il lieto annuncio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Momento d'oro per la coppia nata dentro la casa del Grande Fratello Vip. Sia in amore che nella vita professionale, procede a gonfie vele per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Al settimanale Nuovo, la coppia si è raccontata svelando i segreti di una relazione stabile e felice come la loro. Poi, il lieto annuncio: "Sì, desidero avere un bimbo tutto mio”, ha detto la sorella di Belen. Un progetto che si potrebbe realizzare a breve vista la serenità della coppia.

"Il nostro segreto è fare tanto l'amore", hanno detto spiegando il segreto della loro felicità. Ma, "a parte l’intesa fisica c’è anche altro – ha dichiarato Cecilia – perché bisogna scendere a compromessi con il proprio compagno e trovare un punto d’incontro in qualsiasi cosa".

Comprensione e sintonia, insomma, un mix perfetto per la coppia più popolare dello star system. Dentro la casa, Cecilia si era invaghita di Ignazio tanto da lasciare, in diretta tv, il suo fidanzato di allora, Francesco Monte. Da lì, la nuova storia con Moser uscita poi alla luce del sole.

