Giorgio Tirabassi scrive sui social dopo il malore: "Sto bene e in buone mani"

"Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti. Sto bene e in buone mani". Con queste parole, Giorgio Tirabassi ha rotto il silenzio dopo il malore che l'ha colpito venerdì sera, mentre si trovava in Abruzzo alla presentazione del suo nuovo film, "Il grande salto".

L'attore ha condiviso una sua foto in bianco e nero, scrivendo parole rassicuranti sul suo stato di salute. Durante la presentazione, la proiezione della pellicola è stata interrotta per un infarto che ha colpito l'attore. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato dunque operato. Tirabassi ha 59 anni ed è stato operato all'ospedale di Avezzano, in provincia de L’Aquila.

