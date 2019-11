Antonella Mosetti, scatto su Instagram ed è polemica: "Viso cambiato, sicura di essere tu?"

Stupore su Instagram per una foto di Antonella Mosetti. L'ex ragazza di Non è la Rai ha condiviso una sua foto per augurare la buonanotte ai fan. Uno scatto che ha lasciato senza parole il popolo dei social, visto che per molti la Mosetti appare molto trasformata.

Secondo molti internauti, la Mosetti ha esagerato con i ritocchini, magari usando troppi filtri che l'hanno fatta apparire molto diversa da quella che realmente è.

“Cambiato il viso", ha osservato un utente. “Ma sei sicura che sei tu?”, ha scritto un altro fan. “Bella questa applicazione, sembra che hai 20 anni” osserva ancora un ammiratore della Mosetti.

© Riproduzione riservata