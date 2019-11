Belen in lingerie sui social, commentano le donne: "Sei la più bella del mondo"

Belen Rodriguez torna a deliziare i suoi fan con uno scatto in lingerie, ed è incetta di like.

In piedi davanti allo specchio, la showgirl argentina ha posato per un selfie che ha poi condiviso sui social in bianco e nero. Immediati i commenti dei suoi followers che hanno apprezzato sia le trasparenze che il fisico statuario.

"Queste foto dovresti evitare di pubblicarle e mandarle solo a me", ha scherzato un fan. A commentare anche alcune donne: "Splendida, magari fossi come te", oppure "​Indiscutibilmente, la più bella del mondo, e lo dico da donna".

