Nuovo look per Laura Pausini: la cantante schiarisce i capelli, ed è già tendenza

Laura Pausini schiarisce i capelli e il suo nuovo look spopola sul web. La cantante si è concessa qualche scatto insieme alla sorella, condividendo tutto sui social.

Il particolare subito notato dai fan è stato proprio il cambio di look della Pausini che ha optato per dei capelli più chiari, rispetto a quelli portati finora.

La nuova acconciatura ha trovato il consenso di molti sostenitori della cantante. Negli scatti insieme alla Pausini appare anche la sorella Silvia, "colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno" così come l'ha descritta Laura. "Volevo provare ma non mi piaccio", ha poi precisato la Pausini. Ad ogni modo, il look della Pausini ha ispirato molte fan, diventando vera e propria tendenza.

© Riproduzione riservata