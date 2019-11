Totti e gli auguri per il compleanno del figlio: "14 anni, stai crescendo in fretta"

Teneri auguri di Francesco Totti per il compleanno del figlio Cristian. Oggi il primogenito dell'ex capitano della Roma compie 14 anni. Totti dunque ha voluto condividere una foto insieme al figlio, scrivendo: "Stai crescendo in fretta. Buon compleanno amore mio".

Nelle stories di Instagram, Totti ha anche pubblicato varie foto sempre insieme a Cristian sulle note di "Piccola stella", canzone di Ultimo.

Il 19 giugno del 2005, Totti ha sposato Ilary Blasi con il quale ha tre figli: Cristian, nato appunto il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007 e Isabel, nata il 10 marzo 2016.

Il matrimonio di Totti e la Blasi fu trasmesso in diretta da Sky e tutti i proventi per i diritti televisivi vennero devoluti in beneficenza.

© Riproduzione riservata