Chiara Ferragni, duro sfogo su Instagram: "Paparazzata in aereo mentre dormivo"

Era in volo per New York quando un paparazzo l'ha immortalata in aereo mentre dormiva. Protagonista della disavventura è Chiara Ferragni, che ha raccontato tutto ai fan sui social. L'influencer è volata in America per presentare il documentario sulla sua vita, in tutto il mondo su Amazon Prime dal 29 novembre.

Preso l'aereo, ha approfittato del volo per fare un riposino. Seduta su un posto lato finestrino, ecco che la Ferragni è stata raggiunta da un "tizio sulla 50ina – così come ha detto la Ferragni – che ha iniziato a farmi foto mentre dormivo che è una cosa super maleducata e da ‘psyco’".

La Ferragni ha poi continuato il racconto, spiegando: "Per fortuna, il mio amico e manager Fabio, che era seduto dal lato del corridoio, ha visto la scena, l’ha preso per la felpa e l’ha rincorso. Questo si è nascosto nel bagno per un quarto d’ora. Fabio l’ha aspettato, e solo dopo questo tizio ha fatto vedere che aveva cancellato la foto”.

