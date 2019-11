Maude "Lores" Bonney, chi è l'aviatrice dei record celebrata dal doodle di Google

E' dedicato all'aviatrice Maude 'Lores' Bonney il doodle di oggi di Google che, in occasione del 122° anniversario della sua nascita, celebra la pioniera del volo: fu la prima donna a realizzare in solitaria la traversata dall'Australia all'Inghilterra, nel 1933, quando, con ben 157 ore di volo, affrontò ogni genere di pericolo, dalle tempeste tropicali agli incidenti meccanici, fino all'incontro ravvicinato con una mandria di bufali d'acqua mentre tentava di atterrare su un'isola al largo della Thailandia. Ma questo non fu l'unico record stabilito dalla famosa aviatrice.

Nata a Pretoria, in Sudafrica, il 20 novembre del 1897, Bonney si trasferì da piccola con la famiglia prima a Londra, poi in Germania e, infine, in Australia. Iniziò ad appassionarsi di volo nel 1928 dopo aver conosciuto l'aviatore Bert Hinkler, e iniziò a prendere lezioni per pilotare di nascosto. Il marito lo scoprì e decise di regalarle un aereo personale, un de Havilland DH.60 Moth, chiamato "My Little Ship". Fu con questo che Bonney fece il suo primo volo in solitaria, impiegando 15 ore per andare da Brisbane, nel Queensland, a Wangaratta, nello stato di Victoria. Sempre a bordo di quell'aereo divenne la prima donna a circumnavigare l'Australia in volo per un totale di ben 12.800 chilometri, e poi la prima donna a volare dall’Australia al Sudafrica. Quindi, nel 1933, arrivò l'impresa che la rese famosa: i 20.000 chilometri che separano l’Australia dall’Inghilterra.

Nel 1949, a causa di problemi alla vista, fu costretta smettere di volare. Re Giorgio V la nominò membro dell’Ordine dell’Impero britannico e in onore di quel volo le fu intitolato un trofeo, che viene ancora oggi assegnato ogni anno alle migliori aviatrici britanniche. Morì, poi, nel 1994 in Australia, all'età di 96 anni.

© Riproduzione riservata