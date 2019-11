WhatsApp Web, i comandi sono tutti in lingua inglese: ecco cosa succede

Chi usa WhatsApp Web, il portale che permette di usare l'applicazione di messaggistica anche dal pc, in questi giorni si sarà accorto di una novità: i comandi sono tutti in lingua inglese. Mentre nell'app che si usa sullo smartphone non è cambiato nulla, in quella sul computer improvvisamente si trovano solo scritte in inglese.

Così mentre qualcuno sta ricevendo un messaggio, al posto del classico "Marco sta scrivendo...", si troverà "Marco is typing...". Per i messaggi non letti invece troviamo la scritta "2 unread messages" e via dicendo come "Profile", "Log out" e "Setting" al posto di "Profilo", "Esci" e "Impostazioni". A proposito di "impostazioni" la cosa più semplice da fare sembrerebbe andare nelle impostazioni (quindi in "Setting") e cambiare la lingua dell'applicazione. Ma, sorprendentemente, questa funzione è disponibile sullo smartphone (che come detto ha i comandi normalmente in italiano) ma non sulla versione per il pc.

Potrebbe trattarsi di una sorta di bug dovuta agli ultimi aggiornamenti (l'ultimo in ordine di tempo risulta ieri) e quindi di un problema temporaneo che fra l'altro si è verificato anche in altri Paesi (per esempio in Portogallo).

Per chi non conoscesse ancora WhatsApp Web, il suo utilizzo è molto semplice, oltre che utile. Occorre collegarsi dal pc al sito web della piattaforma al link https://web.whatsapp.com/ dove apparirà un QrCode. Nel frattempo occorre selezionare l'opzione "Whatsapp Web" dal menù (i tre pallini in alto a destra) del proprio smartphone: verrà lanciata una scansione. Con questa occorre inquadrare il QrCode del pc e partirà immediatamente l'applicazione sul pc.

WhatsApp è un'applicazione di messaggistica gratuita per Android e altri sistemi operativi (come iOs) che consente di inviare messaggi e chiamare (o videochiamare) amici e familiari usando la connessione Internet del telefono. In poco tempo ha conquistato tutti diventando l'app più usata in Italia oltre a essere l'applicazione di messagistica tra le più usate al mondo.

