Sistema il reggiseno in diretta tv, incidente hot per Elisabetta Gregoraci

Incidente hot in diretta tv per Elisabetta Gregoraci, ospite ieri di Caterina Balivo a "Vieni da me".

Pensando di non essere inquadrata, la Gregoraci ha infilato la sua mano dentro la camicia per mettere a posto il reggiseno che, a detta sua, continuava a salire.

"Mi continua a salire il reggiseno", ha detto la showgirl ignara di essere stata inquadrata e sentita da tutti.

Tutto è successo quando la Balivo ha chiesto alla Gregoraci di cimentarsi col pallone da calcio, ma a causa del vestito stretto, il suo intimo ha iniziato a fare i capricci.

