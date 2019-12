È l'1 dicembre 2019, ecco cosa accadde oggi

Oggi è l'1 dicembre, si tratta del giorno numero 335 del calendario e mancano 30 giorni alla fine dell'anno. Oggi si celebra la Giornata mondiale contro l'Aids. Ecco i fatti più rilevanti accaduti nel passato l'1 dicembre.

1299 – Battaglia di Falconara, l'esercito di Federico III di Sicilia sconfigge quello del Regno di Napoli comandato da Filippo I d'Angiò

1328 – Terremoto a Norcia

1640 – Il Portogallo diventa di nuovo indipendente dalla Spagna, Giovanni IV proclamato Re

1822 – Pietro I viene incoronato imperatore del Brasile

1913 – Viene avviata la prima catena di montaggio alla Ford: permetterà di ridurre i tempi di assemblaggio delle auto

1918 - L'Islanda ottiene una parziale autonomia dalla Danimarca, mentre la Transilvania si unisce alla Romania

1923 – Oltre 350 morti per il crollo della diga Gleno in Valle di Scalve

1925 – Stesura finale del Patto di Locarno per gli aggiustamenti territoriali post-guerra

1934 – Omicidio di Sergei Kirov in Unione Sovietica

1944 – Edward Stettinius Jr. diventa segretario di stato del governo Roosevelt

1952 – Il New York Daily News dà la notizia che una donna transessuale danese, Christine Jorgensen, è la prima al mondo a subire un'operazione di cambio di sesso con esito positivo

1955 – Arrestata la sarta Rosa Parks a Montgomery (Alabama) perché si rifiuta di cedere il posto sull'autobus ad un uomo bianco

1958 – La Repubblica Centrafricana ottiene l'indipendenza dalla Francia

1959 – Firmato il Trattato Antartico: prevede che l'Antartide sia riserva scientifica e vieta l'attività militare su quel continente

1969 - Viene pubblicato Doraemon di Fujiko Fujio

1970 – Approvata la legge sul divorzio in Italia, primi firmatari Loris Fortuna e Antonio Baslini

1973 – La Papua Nuova Guinea ottiene l'auto-governo dall'Australia

1986 – Inaugurazione del Musée d'Orsay di Parigi

1988 – Viene istituita la giornata mondiale contro l'AIDS.

1989 - Papa Giovanni Paolo II riceve in Vaticano la visita di Michail Gorbačëv

1990 – Viene stabilito il primo collegamento sotto il fondale della Manica

1991 – In Ucraina un referendum stabilisce l'indipendenza dall'Unione Sovietica

1998 – La Exxon annuncia un'offerta da 73,7 miliardi di dollari per acquisire la Mobil, creando così la ExxonMobil, la più grande compagnia del pianeta

1999 – Viene inaugurato l'albergo a 7 stelle Burj al-Arab a Dubai

2001 – Prima edizione del Linux Day in Italia

2006 – Conclusione del viaggio di papa Benedetto XVI in Turchia

2007 – Iniziano le trasmissioni televisive nel formato 16:9

2009 – Entra in vigore il Trattato di Lisbona che riforma i precedenti trattati dell'Unione europea

