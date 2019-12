Moda, Anna Wintour boccia il Black Friday: "Meglio comprare poco ma di qualità"

Anna Wintour, direttrice Vogue America, vera e propria istituzione nel mondo della moda boccia in maniera categorica il Black Friday, iniziativa che ogni anno attira milioni di consumatori a caccia di offerte.

No dunque allo "shopping usa e getta". Per la direttrice, "meglio comprare poco ma di qualità". La donna, che ha ispirato il film "Il diavolo veste Prada", non usa mezzi termini e spiega: “Dovremmo fare più attenzione alla lavorazione, alla creatività. Gli abiti non sono qualcosa da usare e poi gettare via la stagione successiva, qualcosa che si indossa per una sola volta”.

La Wintour lancia dunque un appello affinchè i consumatori "valorizzino di più ciò che già hanno rimettendo gli stessi capi, o passandoli anche ai propri figli".

