Bocelli si racconta in tv: "Nessun merito per i miei successi, la mia voce è un dono"

Quando Fabio Fazio gli chiede di parlare delle date del tour, Andrea Bocelli dice di non volerne sapere. Lui vuole solo occuparsi di musica, figuriamoci fare un elogio di se stesso parlando dei suoi successi, della candidatura ai Grammy o del suo impegno solidale con la Fondazione.

“Non riesco a vedere alcun merito in quello che faccio", dice l'artista ospite di Che tempo che fa. Una dichiarazione inaspettata da uno degli artisti considerato vera e propria icona della musica classica e non solo in tutto il mondo.

Parlando della sua voce, più che di talento, di bravura o di meriti appunto, Bocelli preferisce parlare di dono.

"Se nasci con un dono del cielo, te non puoi far altro che cercare di migliorarlo, di dargli uno scopo. Tutto il mio merito sta nel fatto che non fumo, non bevo…”, sorride durante l'intervista.

Il tenore ha presentato in trasmissione il suo nuovo album “Sì Forever – Diamond Edition” pubblicato ad un anno dall’uscita di “Si”.

Un successo mondiale quello di Bocelli, unico artista italiano candidato ai Grammy Awards.

© Riproduzione riservata