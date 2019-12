Ferie e lunghi weekend: ecco il calendario di festività e ponti del 2020

Giunti all'ultimo mese dell'anno si comincia a pensare alle vacanze natalizie e a salutare il 2019. Ma con in mano il calendario del 2020 si comincia anche a dare una sbirciatina alle prossime possibilità di vacanze, tra festività e possibili ponti. Il 2019 non è stato avaro di ponti ma il 2020 sarà più generoso e darà tante occasioni per allungare ferie e festività. Ecco quando.

Il nuovo anno si apre con subito con un ponte: il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, è un lunedì e quindi prolunga il weekend di un giorno. Anche se non è una festività bisogna comunque segnalare che carnevale è il 23 febbraio. Poi però un lungo periodo senza interruzioni, visto che Pasqua quest'anno è abbastanza avanti: sarà il 12 aprile e fino a quel momento non sono previste altre feste. La Festa della Liberazione sarà sabato 25 aprile quindi sfumerà la possibilità allungare il weekend ma ci si potrà rifare subito dopo visto che la Festa del lavoro del Primo Maggio cade di venerdì.

Per chi avrà la possibilità di prendere un giorno di ferie a giugno potrà godersi un lunghissimo weekend in occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno: verrà, infatti, di martedì e prendendo il lunedì di ferie si potranno mettere insieme 4 giorni. Delusione, invece, per Ferragosto che verrà di sabato.

Rientrando dalle vacanze estive si dovrà attendere fino all'8 dicembre per approfittare di un nuovo ponte: l'1 novembre, Tutti i Santi, verrà infatti di domenica. L'Immacolata Concezione, invece, sarà un martedì e quindi si potrà ripetere il lungo ponte di 4 giorni come avvenuto il 2 giugno.

Natale 2020 e Capodanno 2021 cadranno invece di venerdì e permetteranno entrambi un ponte di 3 giorni.

Ecco le dettaglio tutte le festività del 2020:

1 Gennaio - Mercoledì

6 Gennaio - Lunedì

Pasqua 2020 - Domenica (12 aprile)

Pasquetta - Lunedì (13 aprile)

25 Aprile 2020 - Sabato

1 Maggio 2020 - Venerdì

2 Giugno 2020 - Martedì

15 Agosto 2020 - Sabato

1 Novembre 2020 - Domenica

8 Dicembre 2020 – Martedì

25 Dicembre 2020 - Venerdì

26 Dicembre 2020 – Sabato

31 Dicembre 2020 - Giovedì

