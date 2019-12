Scopre che il figlio di 12 anni fuma, l'ex pornostar Selen furiosa in tv: lo scherzo de Le Iene

L'ex pornostar Selen vittima di uno scherzo a Le Iene. Quando vede il figlio 12enne fumare in compagnia di una persona adulta, e pure sconosciuta, l'ex attrice perde letteralmente le staffe.

Oggi la pornostar ha cambiato vita, dimostrando di essere diventata una mamma molto premurosa e apprensiva. Viste dunque le foto del figlio che fumava, l'ex pornostar ha reagito molto male. In realtà il giovane Gabriele aveva in mano una sigaretta finta, usata solo per fare lo scherzo alla mamma. Selen ha comunque reagito con un durissimo interrogatorio al figlio, con tanto di minacce e urla.

Pronta a chiamare la polizia una volta incontrato questo sconosciuto, Selen è stata dunque calmata dall'inviato della trasmissione che ad un certo punto si è svelato, spiegando lo scherzo.

Nata a Roma sotto il nome di Luce Caponegro, Selen ha iniziato la sua carriera esibendosi in locali per adulti, fino a quando a 26 anni ha girato il suo primo film porno. Considerando il sesso come "un atto di ribellione verso la società conformista", Selen ha intrapreso dunque questa strada, per nulla appoggiata dai genitori che anzi si opponevano imbarazzati.

Si è ritirata dal mondo della pornografia nel 1999 con il suo ultimo film Millennium. Nel 2006 è diventata madre, tornando a vivere a Ravenna. Nel 2010 ha iniziato una nuova carriera, quella della dj. Dall'ex calciatore Nicola Zanone ha avuto un secondo figlio. Il 7 luglio 2012 si è sposata con Antonino Putortì, con il quale lavora presso il loro centro di benessere olistico chiamato Luce.

Nel 2015 i due hanno divorziato.

