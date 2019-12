È il 3 dicembre 2019, ecco cosa accadde oggi

Oggi è il 3 dicembre 2019, 337º giorno del calendario, ed è la la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. La ricorrenza è prevista dal programma di azione mondiale per le persone disabili, istituito nel 1981 dall’Assemblea generale dell’ONU. Ecco tutti gli avvenimenti più importanti della storia.

915 - Papa Giovanni X incorona Berengario I Imperatore del Sacro Romano Impero

1315 - Terremoto a L'Aquila

1740 - Il Papa Benedetto XIV, nell'anno primo del suo pontificato, pubblica la prima Lettera Enciclica ufficiale della storia. Porta il titolo Ubi primum ed è rivolta ai Vescovi di tutto il mondo proprio sul tema del Ministero del Vescovo

1749 - Il Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica Inter praeteritos, sulle controversie e sulle facoltà per il conseguimento del Giubileo

1799 - Guerra della Seconda coalizione, nella Battaglia di Wiesloch il colonnello austriaco Anton Sztáray sconfigge le truppe napoleoniche comandate dal generale Claude Lecourbe

1818 - L'Illinois diventa il 21º stato degli USA

1828 - Lo sfidante Andrew Jackson sconfigge il presidente in carica John Quincy Adams e viene eletto Presidente degli Stati Uniti

1895 - Nasce Anna Freud, fondatrice della psicanalisi infantile.

1906Viene firmato il primo contratto collettivo di lavoro tra il sindacato FIOM e la fabbrica di automobili Itala di Torino.

Nasce il Torino, noto informalmente come Toro

1912 - Prima guerra dei Balcani: dopo due mesi di guerra, Bulgaria, Grecia, Montenegro e Serbia (la Lega balcanica) firmano un armistizio con la Turchia. La guerrà però riprenderà il 3 febbraio fino al nuovo armistizio del 24 aprile 1913

1914 - Prima guerra mondiale: inizia la battaglia di al-Qurna

1928 - A Rio de Janeiro un idrovolante affonda nei pressi di Capo Arcona durante i festeggiamenti per il ritorno in patria di Alberto Santos-Dumont, uno dei pionieri dell'aviazione moderna

1929 - Grande depressione: il presidente statunitense Herbert Hoover annuncia al Congresso degli Stati Uniti che i peggiori effetti del recente crollo del mercato azionario sono alle spalle e che la nazione e il popolo americano hanno riacquistato fiducia nell'economia

1944Seconda guerra mondiale: nella Grecia appena liberata scoppia la guerra civile tra comunisti e monarchici

Seconda guerra mondiale: l'esercito statunitense attraversa il fiume Saar

1947 - Un tram che si chiama Desiderio, opera di Tennessee Williams, debutta a Broadway

1953 - Il Trattato di mutua difesa Cino-Americano viene firmato a Washington da Stati Uniti e Taiwan

1964 - Movimento per la libertà di opinione di Berkeley: la polizia arresta oltre 800 studenti all'Università di Berkeley, dopo l'occupazione e il sit-in di questi ultimi dell'edificio dell'amministrazione universitaria, eseguito per protestare contro la decisione dei reggenti di vietare manifestazioni contro la guerra del Vietnam sulle proprietà dell'Università

1967Al Groote Schuur Hospital di Città del Capo (Sudafrica), il cinquantatreenne Lewis Washkansky diventa il primo essere umano ad essere sottoposto ad un trapianto di cuore, ma muore 18 giorni dopo a causa di una polmonite. L'operazione venne eseguita dal team guidato da Christiaan Barnard

Il treno di lusso 20th Century Limited completa la sua ultima corsa da New York a Chicago (il servizio venne inaugurato il 15 giugno 1902)

1970 - A Montréal (Quebec) il commissario al commercio britannico James Cross viene rilasciato dai terroristi del Front de Libération du Québec, dopo essere stato tenuto in ostaggio per 60 giorni. La polizia negozia il suo rilascio e in cambio il governo canadese garantisce a cinque terroriste della Cellula Chenier dell'FLQ un salvacondotto per Cuba

1971La sonda russa Mars 3 raggiunge Marte: invierà alla Terra poche foto

Scoppia la terza guerra indo-pakistana

1973 - Programma Pioneer: la sonda Pioneer 10 invia sulla Terra le prime immagini ravvicinate di Giove

1976Patrick John Hillery diventa il sesto Presidente della Repubblica d'Irlanda.

Fidel Castro viene nominato Presidente del Consiglio di Cuba

1979 - A Cincinnati (Ohio) la calca al Riverfront Coliseum, durante un concerto degli Who provoca undici morti (i membri del gruppo sapranno della disgrazia solo dopo la fine dello show)

1984 - Disastro di Bhopal: una perdita di metilisocianato da una fabbrica di fitofarmaci della Union Carbide a Bhopal (Madhya Pradesh, India), uccide più di 3.800 persone e causa danni ad altre persone, stimate tra le 150.000 e le 600.000 (circa 6.000 moriranno in seguito per i danni riportati).[1] Si tratta di uno dei peggiori disastri industriali della storia[2]

1989 - Guerra Fredda: in un incontro al largo della costa maltese, il presidente statunitense George H. W. Bush e il leader sovietico Michail Gorbačëv rilasciano dichiarazioni che indicano che la Guerra Fredda tra le due nazioni potrebbe giungere alla fine

1992Nel centro di Manchester esplodono due bombe provocando 65 feriti, l'attentato verrà rivendicato dal Provisional Irish Republican Army

La petroliera greca Aegean Sea che trasporta 80.000 tonnellate di greggio, si arena nel corso di una tempesta mentre è in avvicinamento alla costa di La Coruña (Spagna), riversando in mare gran parte il carico

Viene approvata all'unanimità la Risoluzione ONU 794, una coalizione internazionale guidata dagli USA forma l'UNITAF, missione di pace incaricata di assicurare la distribuzione di aiuti umanitari e la pacificazione della Somalia

Il primo SMS della storia è viene inviato dall'ingegnere britannico Neil Papworth da un computer a un cellulare sulla rete GSM Vodafone: il testo del messaggio era "MERRY CHRISTMAS"

1994 - La Sony lancia sul mercato la prima PlayStation, segnando l'inizio di una nuova era per l'home gaming.

1997 - A Ottawa, in Canada, i rappresentanti di 121 nazioni firmano un trattato che vieta la produzione e l'impiego di mine anti-uomo. USA, Repubblica Popolare Cinese e Russia non firmano il trattato

1999Dopo aver remato per 81 giorni e circa 4.500 chilometri, Tori Murden raggiunge Guadalupa dopo essere partita dalle Isole Canarie, diventndo la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico in solitaria su una barca a remi

La NASA perde il contatto radio con la Mars Polar Lander pochi istanti prima che questa entri nell'atmosfera di Marte

2006L'ex dittatore cileno Augusto Pinochet è colpito da attacco cardiaco e ricoverato in un ospedale militare. Il suo sacerdote personale gli impartisce l'estrema unzione

2007 - Durante uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine, viene ucciso il boss della mafia siciliana Daniele Emanuello

2012 - Il Tifone Bopha che si abbatte sulle Filippine, causando almeno 475 vittime

2014 - L'Agenzia spaziale giapponese JAXA lancia la sonda automatica Hayabusa 2 dal Centro spaziale di Tanegashima per un viaggio di sei anni diretto verso l'asteroide 162173 Ryugu

