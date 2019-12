Messina e Calabria, il 2019 raccontato in 130 foto

In fondo è solo una data, un succedersi di giorni. Ma come avviene alla fine dell'estate, quando si torna in ufficio, oppure il giorno del proprio compleanno, esattamente allo stesso modo, anzi ancora di più, la fine di un anno corrisponde al tirare una linea. Il 31 dicembre si mette un punto e si va a capo. Lo fanno tutti.

Lo abbiamo fatto anche noi, sfogliando l'album delle fotografie delle 4 home page di Gazzettadelsud.it. Ne sono venute fuori circa 130 notizie, 130 immagini attraverso le quali ricostruiamo e ripercorriamo i momenti più emozionanti, suggestivi, importanti, indimenticabili del 2019 fra Messina e la Calabria.

Dalla strage in autostrada alle polemiche del Seguenza, il 2019 di Messina in 50 foto 6 gennaio - Presentato a Messina il film Giostra – donna, cavallo e re 7 gennaio - La frana di Castelmola 13 gennaio - Simone Prestia e Sebastian Vettel 15 gennaio - Terribile incidente con tre vittime sulla Messina-Catania 22 gennaio - Back stage di alcune scene di Liberi di Scegliere 23 gennaio - Operazione antidroga Fortino a Messina 30 gennaio - Omicidi di mafia a Barcellona, i retroscena dell’operazione Nemesi 10 febbraio - Con i suoi arancini messinesi Valeria conquista la Toscana 14 febbraio - Auto e moto sulle corsie dei bus blitz a Messina 20 febbraio - Degrado nella zona Falcata 22 febbraio - Imbrattato il monumento ai caduti della Batteria Masotto 23 febbraio - Una casa dopo 70 anni nelle baracche 24 febbraio - Vincenzo Macrì, ricercatore messinese in Giappone 28 febbraio - Nessun colpevole per l’alluvione di Messina 3 marzo - Un ristorante messinese a New York 3 marzo - La pignolata record 6 marzo - Grande festa per il carnevale di Messina 7 marzo - Femminicidio a Santa Lucia sopra Contesse: la morte di Alessandra Musarra 19 marzo - Msc Bellissima a Messina per l’inaugurazione 20 marzo - Il miracolo delle bimbe premature di Naso 9 aprile - La gioia di Maria Grazia bambina a Messina 2 maggio - Spettacolare incidente in autostrada a Villafranca 7 maggio - Il tragico addio a Margheria Rosso 26 maggio - Alberto Urso trionfa ad Amici 6 giugno - Messina saluta Santo Salvatore, storico tifoso giallorosso 8 giugno - Il Pride dello Stretto a Messina 16 giugno - La grande festa per Sant’Antonio 18 giugno - Ligabue illumina il cielo di Messina 21 giugno - Crolla il tetto della piscina del complesso Cappuccini a Messina 22 giugno - Incendio alla Fiera di Messina 30 giugno - A Messina è il Bomba day 3 luglio - Devastazione in cima allo Stromboli 19 luglio - Viaggio subacqueo dove è affondata la nave Cariddi 23 luglio - Dolce e Gabbana vendono la villa di Stromboli 30 luglio - Da Messina al trionfo al Tour de France quando Bernal vinceva a Montalbano Elicona 3 agosto - Lo sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina 16 agosto - Felice Gimondi morto per un malore in mare a Giardini Naxos 24 agosto - Serena Petralia è Miss Sicilia 26 agosto - Frecce Tricolori sullo Stretto di Messina 23 settembre - Cateno De Luca come nella Casa di carta 24 settembre - La Ocean Viking a Messina con 182 migranti 8 ottobre - Sei navi da crociera approdano a Messina 23 ottobre - Ritrovato dopo 5 giorni l’oculista disperso sui Nebrodi 12 novembre - La strage di alberi a Messina 13 novembre - La palazzina ingoiata dal mare a Contesse 20 novembre - La strage di Barcellona Pozzo di Gotto Le vittime della strage di Barcellona 28 novembre - Muore Thomas, il clochard hippie di Messina 12 dicembre - Non siete figli di contadini, bufera sulla la preside del Seguenza La preside del Seguenza, Lidia Leonardi 18 dicembre - Chiude il Giardino delle Luci

Di materiale ce n'è moltissimo. La cronaca innanzitutto che, fino agli sgoccioli dell'anno, ha regalato colpi di scena a partire dall'operazione "Scott Rinascita", definito il più grande blitz contro la criminalità organizzata dopo il maxi processo di Palermo.

Da Natuzza Evolo all'operazione "Scott Rinascita": tutte le foto del 2019 di Catanzaro, Crotone e Vibo 6 gennaio - Le foto virali dei carabinieri a colloquio con la befana 11 gennaio - Monterosso diventa set, al via le riprese del corto sul bullismo con Sperandeo 20 gennaio - Un super poliziotto di Catanzaro veglia sulla sicurezza del Papa 29 gennaio - Lacrime da una statua di San Francesco a Cessaniti 29 gennaio - Operazione Ossessione, retata con 25 fermi a Vibo Valentia 13 febbraio - Cocaina dalla Colombia verso Calabria e Sicilia 4 marzo - Carnevale nel Vibonese, migliaia in festa sui carri di Mileto 15 marzo - Limbadi, l’ascesa del clan Mancuso dagli anni ’70 a oggi 26 marzo - Cento vittime in 5 anni, la Statale 106 strada della morte 27 marzo - Orrore a Cirò, il corpo di un neonato trovato sepolto in un giardino 6 aprile - Il giorno di Natuzza Evolo 12 aprile - Campione di matematica e di vita 19 aprile - Si rinnova la tradizione del Venerdì Santo a Catanzaro 15 maggio - Ragazzi stranieri in casa, premiata la famiglia Conte di Squillace 15 maggio - Pioggia di condanne per l’inchiesta che fece sciogliere per ’ndrangheta Lamezia 1 giugno - Dieci parti in una notte a Catanzaro 15 giugno - Da Briatico a Pizzo, allarme per il mare giallo 26 giugno - Strage all’alba sulla Trasversale delle Serre 24 luglio - I borghi più belli d’Italia secondo l’americana Cnn, ci sono anche Calabria e Sicilia 4 settembre - Il Samara Challenge arriva a Pizzo 18 novembre - Cinque chef della Calabria nel firmamento delle Stelle Michelin 20 novembre - Tropea si veste a festa con le luci artistiche di Natale 24 novembre - Treno sommerso dall’acqua a Marcellinara 19 dicembre - Guerra alla ’ndrangheta, retata in tutta Italia: 330 arresti, colpo ai Mancuso di Limbadi 23 dicembre - A Pizzo Calabro la furia del mare spezza in due il molo Pizzapundi

Il maltempo, che ha flagellato le coste della Calabria e della Sicilia orientale in queste ultime settimane. Gli incidenti stradali, che ricordiamo attraverso i volti delle giovani vittime spezzate in terrificanti fine settimana.

Le fotografie che raccontano il 2019 di Reggio Calabria: tutto l'anno in 20 click 5 gennaio - L’antico paese di Bova imbiancato dalla neve 22 gennaio - Liberi di scegliere, le immagini inedite delle scene girate a Messina e Reggio 23 gennaio – La banda di siciliani e calabresi che vendeva la droga a Valle degli Angeli 13 febbraio - Cocaina dalla Colombia verso Calabria e Sicilia 11 marzo - L’invasione di meduse al porto di Scilla 12 marzo – Il dramma di Maria Antonietta Rositani 23 marzo - Terribile incidente nella notte a Melicucco 26 marzo - Cento vittime in 5 anni, la Statale 106 strada della morte 1 aprile - Reggio dà l’addio all’attore Giacomo Battaglia 19 aprile - Reggini in coda per ammirare lo Stretto dall’alto della nuova ruota panoramica 23 aprile - Una calabrese a The Voice of Italy 3 maggio - ’Ndrangheta, gli affari del clan svelati da una pentita 24 luglio - I borghi più belli d’Italia secondo l’americana Cnn, ci sono anche Calabria e Sicilia 27 luglio - Colori e festa per il Pride a Reggio Calabria 8 agosto - La retata antidroga a Reggio, fermata la banda che controlla le piazze dello spaccio 11 agosto - Jova Beach Party, in 25 mila a Roccella Ionica 8 settembre - A Miss Italia triplete per Myriam Melluso 18 novembre - Cinque chef della Calabria nel firmamento delle Stelle Michelin 24 novembre - Allagamenti e devastazione, violento nubifragio colpisce Reggio Calabria 24 novembre - Nell’inferno dell’ex Polveriera c’è di tutto 28 novembre - Maurizio Sio, medico di Reggio sbanca I soliti ignoti 18 dicembre - Arrestati il sindaco di Villa e i manager della Caronte

Ma guardando insieme, dando un'occhiata generale ai fatti, alle migliaia di notizie raccontate e scartabellate in questi giorni, emergono anche bellissime storie (molte delle quali raccontate la domenica sull'edizione Messinese di Gazzetta del Sud che trovate in edicola) di giovani che i loro sogni li hanno realizzati; emergono i successi, ad esempio di Cosenza, l'unica provincia italiana ad avere avuto ben due Bandiere Blu tra le new entry; viene fuori che arriva da Catanzaro uno dei super poliziotti che veglia sulla sicurezza di Papa Francesco; e che Reggio Calabria diventa set per film che fanno il giro del mondo.

Un anno attraverso le immagini, ecco com'è andato il 2019 per Cosenza e la sua provincia 17 gennaio - Quindici magistrati indagati in Calabria. Terremoto fra Catanzaro, Cosenza e Crotone 18 gennaio - Piace ai turisti, indagine promuove Altomonte 23 gennaio - Operazione antidroga Fortino fra Messina e la Calabria 31 gennaio - A Sanremo si mangia calabrese, un pizzaiolo di Cetraro protagonista del Festival 13 febbraio - Cocaina dalla Colombia verso Calabria e Sicilia 14 febbraio - Belvedere, 50 coppie rinnovano il loro amore davanti alle reliquie di San Valentino 4 marzo - La sfilata dei carri anima Corigliano Rossano, in 20 mila a festeggiare il Carnevale 26 marzo - Cento vittime in 5 anni, la Statale 106 strada della morte 28 marzo - Addio a Mike Greco, da Mendicino a New York 4 aprile - Droga a Cosenza, retata con 57 misure cautelari anche in provincia: minorenni tra i coinvolti 7 aprile - Spettacolare battesimo per il planetario di Cosenza 18 aprile - Cala il sipario sulla cosca degli zingari di Cosenza, in Cassazione quasi due secoli di carcere 3 maggio - Bandiere Blu, le spiagge premiate: due new entry a Cosenza 3 maggio - Cantante di San Lucido conquista la giuria di The Voice: Ilenia Filippo 5 maggio - Danzatrice di Cassano nel corpo di ballo di Amici, il sogno (realizzato) di Greta Martucci 9 giugno - Amendolara, il labrador Melody adotta una gattina di pochi giorni e la allatta 21 luglio - Rifiuti e degrado tra i vicoli del centro storico di Cosenza 24 luglio - I borghi più belli d’Italia secondo l’americana Cnn, ci sono anche Calabria e Sicilia 17 agosto - I 25 migliori parchi acquatici del mondo, ce n’è anche uno di Rossano 28 settembre - Raduno degli alpini a Cosenza, le penne nere per la prima volta in Calabria 29 settembre - A Cosenza l’idolo Mahmood infiamma la piazza 6 ottobre - Incidente a Rende, strage nella notte sulla statale 107: morti 4 ragazzi 11 ottobre – Lesioni al cavallo alato, rischia di finire a pezzi la fontana del Balilla di Cosenza 2 novembre - Dorme su una panchina per lavorare e guadagna 310 euro al mese, la storia di una donna di Rende 18 novembre - Cinque chef della Calabria nel firmamento delle Stelle Michelin 14 dicembre - Il maltempo sferza la Calabria: frane, alberi abbattuti e mareggiate 18 dicembre - I presepi animano il centro storico di Cosenza

Piccole storie ed episodi che raccontano la Sicilia e la Calabria fuori dagli stereotipi. Ecco qua le gallery che raccontano il 2019:

