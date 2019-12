Oroscopo 2020, le previsioni segno per segno su amore, salute e lavoro

Il 2019 è ormai alle spalle e la nostra attenzione è già rivolta al nuovo anno. Per conoscere le previsioni astrologiche del 2020 su amore, salute e lavoro, la redazione della Gazzetta del Sud ha messo a disposizione un interessante speciale di sette pagine. Di seguito ecco le previsioni segno per segno:

Ariete. Le stelle parlano chiaro: a partire da maggio inizierà un'irripetibile stagione dell'amore. Soprattuto per chi al momento è in cerca di un partner. Se nei primi mesi dell'anno l'amore parte sottotono, da maggio in poi tornerà a fiorire. E se da un lato bisognerà contenere la propria foga alimentare per evitare di far lievitare il peso, il 2020 potrebbe non essere l'anno propizio per intraprendere una nuova avventura lavorativa. I sogni nel cassetto rimangano in standby sino al 2020.

Toro. Amici e amiche dei Tori che sognano di compiere il grande passo in amore, il 2020 sarà il vostro anno. Sposini e coppiette che sognano di convolare a nozze avranno tante soddisfazioni. Notizie positive anche sul fronte lavorativo, soprattutto per chi gestisce in proprio un'attività. Qualche acciacco nei primi mesi dell'anno, soprattutto alla gola, ma nella stagione calda sarete inarrestabili.

Gemelli. Avvio non proprio esaltante per i gemelli sul fronte sentimentale. Per sperare in nuove avventure meglio attendere l'estate. Il lavoro non mancherà di certo, ma bisognerà dosare con attenzione le forze per evitare che stress e tensioni varie diventino insostenibili.

Cancro. Quello del Cancro non sarà certamente un 2020 "piatto" in amore. Secondo quanto ci dicono le stelle, ad attendervi vi saranno delle vere e proprie montagne russe di passione. Attenzione alle coppie consolidate che potrebbero dover affrontare tensioni nei mesi estivi. Sul lavoro positivi i primi mesi, in salita i mesi caldi.

Leone. Le parole chiave del vostro 2020 in chiave amorosa saranno serenità e tranquillità. Le delusioni sentimentali dello scorso anno sono già acqua passata, così come le incertezze sul piano lavorativo che nel nuovo anno svaniranno del tutto: la carriera sarà decisamente in ascesa. Bene anche la salute, energia e forza saranno sempre dalla vostra parte.

Vergine. Una nuova conoscenza potrebbe diventare per i Vergine l'inizio di una grande storia. Il suggerimento che vi diamo è di tenere a bada la pigrizia per potere sfruttare a pieno le opportunità che vi si presenteranno per migliorare la vostra condizione lavorativa.

Bilancia. Avvio di 2020 complicato per i Bilancia. Prima dell'estate, infatti, sarà difficile assistere a vere e proprie svolte nella vostra vita sentimentale. Meglio attendere l'estate. Alte, invece, le prospettive su lavoro e salute.

Scorpione. Gli Scorpione stiano sereni: il 2020 si preannuncia piano di novità. I single potranno presto cimentarsi con una nuova relazione. Ottime notizie anche sul lavoro: grazie alla loro tenacia, gli Scorpione potrebbero chiudere l'anno in bellezza.

Sagittario. Un nuovo anno all'insegna della continuità. Insomma, nessuna rivoluzione in vista: dovrete solo portare avanti quello che avete iniziato. La vostra lungimiranza e la vostra creatività vi aiuteranno nel lavoro per portare a termine i vostri progetti. Il vostro "fisico bestiale", infine, vi consentirà di tenere a bada stress e stanchezza.

Capricorno. Per tutti i Capricorno sarà un anno denso di concretezza. Nessuna difficoltà né sull'umore, né in amore e né tantomeno sul lavoro. Raggiungerete tutti gli obiettivi senza colpi di scena.

Acquario. In amore, cari Acquario, dovrete attingere alle vostre riserve di sincerità e volontà per consentire alla vostra relazione di evolversi. Miglioreranno i vostri rapporti con colleghi e datori di lavoro, motivo per il quale è lecito essere ottimisti. Praticate lo sport per rimanere in salute.

Pesci. Se da un lato i single dei Pesci godranno nel 2020 di grande autonomia e libertà, chi è in coppia dovrà darsi da fare per mantenere in piedi la relazione. Occhi alle esagerazioni nello sport, i rischi per la salute sono dietro l'angolo. Avvio poco brillante sul lavoro, vi risolleverete nella seconda parte del 2020.

© Riproduzione riservata