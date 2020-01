Riecco Marco Carta, sui social nuova foto col fidanzato: "Il mio 2020 con un amore unico"

Spunta sui social una nuova foto di Marco Carta insieme al fidanzato Sirio. Il cantante sardo ha voluto augurare a tutti un buon anno, non dimenticando una dedica per la sua dolce metà.

"Il mio 2019? Un anno incredibilmente sorprendente, sotto ogni punto di vista - ha scritto Carta sui social -. Ho mangiato più di altri anni, ho goduto più di altri anni, sofferto più di altri. Ho cantato con più desiderio, ho pianto ridendo. Ho pianto. Ho sentito i miei fratelli più vicini. Ho vissuto ogni giorno con il peso di 48 ore (non so se sia un bene o no), consapevole di averlo vissuto fino in fondo. Sempre a fianco ad un amore unico".

Già a inizio dicembre, Carta aveva condiviso sui social una foto insieme a Sirio, scrivendo: "Scelgo mille volte te". I due stanno insieme da un po' di tempo ma finora Carta ha sempre voluto tutelare la privacy di Sirio, non mostrando il suo volto. Mai una foto insieme condivisa sui social, per evitare l'assedio mediatico.

Ultimamente, Carta era finito al centro della cronaca per un furto di 6 magliette alla Rinascente di Milano, per un valore di 1200 euro. Il fatto è accaduto lo scorso giugno. Accusato del furto, Carta è stato poi assolto.

