Emily Ratajkowski, spunta sui social una foto a 14 anni: "Vi dimostro che non sono rifatta"

"Voglio condividere questa mia foto di quando avevo 14 anni per dimostrare che il mio corpo è naturale". Emily Ratajkowski inizia così il suo lungo post su Instagram, accompagnato da una sua foto di quando era solo una ragazzina.

Tutto per dimostrare di non essere rifatta. "In questa foto ero solo una ragazzina, e avrei voluto che mi avessero incoraggiato a dimostrare di essere qualcosa di più di un semplice corpo". La modella ha anche puntato il dito contro Instagram, che spesso esaspera l'apparenza e l'aspetto esteriore.

"Per fortuna - ha aggiunto Emily - ho scoperto altre parti di me, più importanti". Infine, ha anche lanciato un appello a tutte le 14enni: "Leggete i libri, e sappiate che quello che si vede su Instagram è solo una piccola frazione della realtà".

© Riproduzione riservata