Scomparso Favoloso, l'ex Nina Moric: "Non si sparisce solo per vedere se uno ci tiene"

Scomparso Luigi Mario Favoloso. Ex concorrente del Grande Fratello, ha avuto una storia d'amore con Nina Moric.

Pare che Favoloso si sia allontanato lo scorso 29 dicembre dalla sua casa di Torre del Greco senza documenti nè auto. La notizia sta facendo il giro del web. Una scomparsa questa che Nina Moric ha commentato in maniera critica attraverso una sua storia su Instagram. Per la modella infatti si tratterebbe di una messa in scena: "L'amore è rimanere e non sparire facendo preoccupare i propri cari - ha scritto la Moric - al solo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo".

