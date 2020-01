Addio ad Alessandro Cocco, si spegne a 78 anni il presenzialista della tv

Il 4 gennaio il mondo della tv perdeva uno dei suoi volti più noti. Si spegneva, infatti, all'età di 78 anni, il lombardo Alessandro Cocco, definito il "presenzialista della tv".

A qualcuno, forse, il nome non dirà nulla, ma vedere il volto gentile di Cocco tra il pubblico di quasi ogni programma era ormai una piacevole abitudine.

È stato presente in tutte le finali televisive di Miss Italia e ad ogni Natale non mancavano i suoi auguri a tutti gli amici e ai tanti personaggi incontrati.

Un uomo da record, sia lavorativi che nella vita privata. Alessandro Cocco era nel libro dei Guinness dei primati per essere stato ritratto per più di 4000 volte accanto ai vip.

Nel 2017, invece, era diventato padre a 75 anni. Cocco aveva commentato: "Ho da poco compiuto 75 anni e lei ne ha 24. Tra noi ci sono 51 anni di differenza; non è che mi tocca entrare nel Guinness dei primati anche per questo?".

Le sue presenze televisive cominciarono il 2 novembre 1976. Da allora lo abbiamo visto tra il pubblico per un totale di 30.000 apparizioni fra trasmissioni in diretta e registrate.

Riusciva anche ad essere in più programmi - ovviamente registrati - contemporaneamente. Un caso del genere accadde in una serata del 1988, quando, come ha notato Aldo Grasso sul Corriere della Sera, Cocco è andato in video in quattro programmi diversi contemporaneamente, salutato dai conduttori Mike Bongiorno, Teo Teocoli, Gerry Scotti e Pippo Baudo.

Non era una presenza indiscreta, anzi, Alessandro Cocco era un gradito ospite in tutti i programmi a cui partecipava. Si diceva, infatti, che portasse bene e successo allo spettacolo.

