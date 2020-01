WhatsApp down per alcune ore, disagi per gli utenti che non riescono a mandare foto e video

Né fotografie, né video. Qualche minuto dopo mezzogiorno di oggi, domenica 19 gennaio, si è riscontrato il blocco di invio sia di foto che di video nella piattaforma WhatsApp.

Sono tanti gli utenti che stanno inviando segnalazioni di malfunzionamento di uno dei social più usati in tutto il mondo. Per la precisione è dalle 11.55 che non è possibile inviare (e quindi ricevere) contenuti multimediali. Serpeggia a fil di rete internet il malumore dei naviganti che hanno evidenziato il problema anche in un'altra piattaforma social, Twitter, sotto l’hashtag #whatsappdown.

L'applicazione messaggistica istantanea è stata creata nel 2009 ed è successivamente entrata a far parte del gruppo Facebook. Non è dato sapere quando il servizio di messaggistica tornerà regolarmente in funzione.

«Oggi alcune persone potrebbero aver avuto problemi nell’inviare o ricevere file su WhatsApp. Il problema è stato risolto e siamo tornati al 100% della funzionalità per tutti». Lo annuncia all’ANSA un portavoce della società Facebook. «Ci dispiace - aggiunge - per qualsiasi inconveniente causato».

