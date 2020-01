Toccasana per la dieta, ricerca premia la colazione: "Se fatta abbondante, aiuta a dimagrire"

Se lo dice la scienza, c'è da crederci: "Fare una colazione abbondante al mattino aiuta a dimagrire".

Lo sostiene una ricerca pubblicata sulla rivista School of Public Health. Dolce o salato non importa - spiegano gli studiosi - il cibo che mangiamo al mattino è determinante per l'intero andamento della giornata. In alcuni, aiuta anche a dimagrire.

Il test dei ricercatori è stato condotto da un campione di soggetti sopra i 30 anni. Secondo quanto osservato, chi aveva l’abitudine di saltare la colazione, tendeva ad ingrassare più facilmente rispetto a chi si concedeva un pasto abbondante. Scegliere gli alimenti giusti è comunque altrettanto importante. Gli studiosi infatti invitano a non eccedere con gli zuccheri: succhi e spremute, infatti, fanno alzare il livello di glicemia, favorendo lo stimolo della fame prima del previsto.

Spazio quindi a cereali integrali, latte, tè e yogurt senza zucchero, uova e frutta secca. Possibile concedersi anche 20 grammi di cioccolato fondente, con una percentuale di cacao del 72%.

